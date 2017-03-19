Программа авторской анимации на Фестивале японского кино

18.11.2016 в разделе новости

На следующей неделе в Москве открывается юбилейный 50-й фестиваль японского кино. Показы фестиваля пройдут в кинотеатре «Формула кино Горизонт». Организаторами фестиваля стали посольство Японии в России, Японский Фонд и арт-объединение CoolConnections при поддержке японского телеканала NHK World. (далее…)

5 ноября в Третьяковской галерее состоится вечер памяти Эдуарда Назарова

03.11.2016 в разделе новости

5 ноября в 16 часов в Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи (что слева от основного здания в Лаврушинском переулке) пройдет вечер памяти Эдуарда Назарова. (далее…)

Книга «Александр «Pilot» Татарский» — первый заказ

29.09.2016 в разделе Блог Шведова, новости

Ура! Издательский дом Мещерякова выпустил в свет долгожданную книгу про Александра Михайловича Татарского и легендарную студию «Пилот». Ту самую, которую уже много лет назад собрал воедино Сережа Капков. (далее…)

Интернет-трансляция концерта «Шедевры анимации»

28.09.2016 в разделе новости

Сегодня в московском Концертном зале имени Чайковского состоится вечер «Шедевры анимации», посвященный 80-летию киностудии «Союзмультфильм» и Году российского кино. В исполнении Российского государственного симфонического оркестра кинематографии под управлением Сергея Скрипки прозвучат мелодии и песни из самых популярных анимационных лент, ставших классикой отечественного кинематографа. Героями юбилейного торжества станут Роман Качанов и Леонид Шварцман, Вадим Курчевский и […]

Права на фильмы «Союзмультфильма»: ревизия путинских поручений

26.08.2016 в разделе Блог Шведова, новости

Думаю, многих удивила новость о том, что «Союзмультфильму» запрещено использовать свои фильмы в сети Интернет. Наверное, стоит немного попытаться разобраться в сути вопроса. (далее…)

БФМ проведет «анимационную станцию» в рамках Дня кино

25.08.2016 в разделе новости

Главным анимационным событием московской акции «Ночь кино», приуроченной к Году российского кино, станет «Анимационная станция» в парке «Таганский», организованная Большим фестивалем мультфильмов. (далее…)

В Москве пройдет выставка к юбилею Юрия Норштейна

25.08.2016 в разделе новости

В московской галерее Altmans Gallery с 15 сентября по 9 октября пройдет выставка в честь юбилея Юрия Норштейна. Экспозиция называется «Художник рисует фильм. Ярбусова и Норштейн» и будет посвящена мультфильмам знаменитого мультипликатора, передает РИА «Новости». Выставка расскажет, как появились герои фильмов Норштейна: Ежик, Медведь, Лошадь, Волчок и другие. Здесь можно будет увидеть рабочие наброски и […]

Хиросима выбрала Францию

23.08.2016 в разделе новости

16-й международный анимационный фестиваль в Хиросиме (Япония) завершился триумфом французской мультипликации. Российские фильмы также не остались незамеченными. (далее…)

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