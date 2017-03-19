В московской галерее Altmans Gallery с 15 сентября по 9 октября пройдет выставка в честь юбилея Юрия Норштейна. Экспозиция называется «Художник рисует фильм. Ярбусова и Норштейн» и будет посвящена мультфильмам знаменитого мультипликатора, передает РИА «Новости». Выставка расскажет, как появились герои фильмов Норштейна: Ежик, Медведь, Лошадь, Волчок и другие. Здесь можно будет увидеть рабочие наброски и […]