Жюри Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале определилось в своем решении. (далее…)
Второй фильм про Петсона и Финдуса показывается в Москве в новогодние праздники
Большой фестиваль мультфильмов в новогодние праздники организовал показы истории про Петсона и Финдуса, решивших устроить «лучшее на свете Рождество». (далее…)
Сколько Винни-Пуху лет?
Правильная атрибуция важна не только при участии работы на выставках. (далее…)
Программа авторской анимации на Фестивале японского кино
На следующей неделе в Москве открывается юбилейный 50-й фестиваль японского кино. Показы фестиваля пройдут в кинотеатре «Формула кино Горизонт». Организаторами фестиваля стали посольство Японии в России, Японский Фонд и арт-объединение CoolConnections при поддержке японского телеканала NHK World. (далее…)
5 ноября в Третьяковской галерее состоится вечер памяти Эдуарда Назарова
5 ноября в 16 часов в Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи (что слева от основного здания в Лаврушинском переулке) пройдет вечер памяти Эдуарда Назарова. (далее…)
Книга «Александр «Pilot» Татарский» — первый заказ
Ура! Издательский дом Мещерякова выпустил в свет долгожданную книгу про Александра Михайловича Татарского и легендарную студию «Пилот». Ту самую, которую уже много лет назад собрал воедино Сережа Капков. (далее…)
Интернет-трансляция концерта «Шедевры анимации»
Сегодня в московском Концертном зале имени Чайковского состоится вечер «Шедевры анимации», посвященный 80-летию киностудии «Союзмультфильм» и Году российского кино. В исполнении Российского государственного симфонического оркестра кинематографии под управлением Сергея Скрипки прозвучат мелодии и песни из самых популярных анимационных лент, ставших классикой отечественного кинематографа. Героями юбилейного торжества станут Роман Качанов и Леонид Шварцман, Вадим Курчевский и […]
Права на фильмы «Союзмультфильма»: ревизия путинских поручений
Думаю, многих удивила новость о том, что «Союзмультфильму» запрещено использовать свои фильмы в сети Интернет. Наверное, стоит немного попытаться разобраться в сути вопроса. (далее…)
БФМ проведет «анимационную станцию» в рамках Дня кино
Главным анимационным событием московской акции «Ночь кино», приуроченной к Году российского кино, станет «Анимационная станция» в парке «Таганский», организованная Большим фестивалем мультфильмов. (далее…)
Шедевры анимации исполнят в зале Чайковского
В Москве, в Концертном зале имени Чайковского 28 сентября состоится вечер «Шедевры анимации», посвященный 80-летию киностудии «Союзмультфильм» и Году российского кино. (далее…)
В Москве пройдет выставка к юбилею Юрия Норштейна
В московской галерее Altmans Gallery с 15 сентября по 9 октября пройдет выставка в честь юбилея Юрия Норштейна. Экспозиция называется «Художник рисует фильм. Ярбусова и Норштейн» и будет посвящена мультфильмам знаменитого мультипликатора, передает РИА «Новости». Выставка расскажет, как появились герои фильмов Норштейна: Ежик, Медведь, Лошадь, Волчок и другие. Здесь можно будет увидеть рабочие наброски и […]
Хиросима выбрала Францию
16-й международный анимационный фестиваль в Хиросиме (Япония) завершился триумфом французской мультипликации. Российские фильмы также не остались незамеченными. (далее…)